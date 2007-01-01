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Происшествия

Мастерская сгорела в Перемышле

Пожар произошел вечером 14 декабря на улице Трубникова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
06:49 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с печкой.

Из людей никто не пострадал.

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