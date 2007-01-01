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Происшествия

Информацию о пожаре в калужском бизнес-центре опровергли

Софья Фирсова
16:22 сегодня
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Ранее мы писали, что калужане во вторник, 10 декабря, сообщили в редакцию о пожаре в бизнес-центре на Кирова.

Руководитель бизнес-центра прокомментировал произошедшее.

- На объекте и в ресторане пожара не было. В здании был запах, похожий на запах дыма, - отметил он. В целях предотвращения внештатной ситуации мы вызвали пожарные бригады. В ходе проверки не подтвердилась информация об источнике задымления в здании. Но предупредительные меры администрацией комплекса были приняты.

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