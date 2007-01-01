Информацию о пожаре в калужском бизнес-центре опровергли

Ранее мы писали, что калужане во вторник, 10 декабря, сообщили в редакцию о пожаре в бизнес-центре на Кирова.

Руководитель бизнес-центра прокомментировал произошедшее.

- На объекте и в ресторане пожара не было. В здании был запах, похожий на запах дыма, - отметил он. В целях предотвращения внештатной ситуации мы вызвали пожарные бригады. В ходе проверки не подтвердилась информация об источнике задымления в здании. Но предупредительные меры администрацией комплекса были приняты.