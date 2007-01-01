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Происшествия

Пешехода сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12:17 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло в Куйбышевском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Около 11:00 человек попал под колеса легкового автомобиля «ЗАЗ Шанс».

Данные о тяжести травм у пострадавшего уточняются.

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