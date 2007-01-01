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Происшествия

Авария заблокировала Киевский проезд в Калуге

ДТП произошло утром в четверг, 12 декабря, на перекрестке с улицей Киевка.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Движение со стороны Хрустальной почти остановилось.

Также затруднен проезд со стороны Турынино и улицы Тульской.

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