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В Калуге женщину убило током на заводе

Софья Фирсова
19:37 сегодня
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В среду, 11 декабря, на одном из калужских заводов погибла сотрудница. Об этом сообщили в пресс-службе калужского следкома.

По предварительной информации, женщину ударило током во время работ на конвейерной ленте. Она скончалась на месте.

Следователи проводят проверку обстоятельств и причин произошедшего.

- По итогам этой проверки будет дана правовая оценка произошедшим событиям на основании статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда, - сообщили в пресс-службе СУ СК.

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