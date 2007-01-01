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Происшествия

В Калуге «Мицубиси» и «Газель» столкнулись на улице Советской

Авария в Турынино произошла около 14:30 в среду, 11 декабря, в районе поворота на окружную.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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