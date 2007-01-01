216 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге «Мицубиси» и «Газель» столкнулись на улице Советской

Дмитрий Ивьев

Авария в Турынино произошла около 14:30 в среду, 11 декабря, в районе поворота на окружную.

Дмитрий Ивьев 216 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники