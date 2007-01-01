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Происшествия

В Калуге «Рено» и «Хендай» разбились на улице Тарутинской

ДТП произошло около 7:20 утра во вторник, 10 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки столкнулись на перекрестке с улицей Трифоновской.

Травмы получил один человек.

Причины аварии устанавливаются.

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