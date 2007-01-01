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Происшествия

Власти Калуги извинились за случай, где на дамбе человека и собаку ударило током

Инцидент произошел вечером 8 декабря на пешеходной части дамбы между сквером Волкова и бором.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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- Приносим извинения этой семье за такой случай, - высказался в понедельник на планерке городской голова Дмитрий Денисов. - Городские власти в подобных случаях моральной ответственности с себя не снимают.

Первый заместитель городского головы Александр Серяков заявил, что аварийная бригада своевременно выехала на место происшествия.

По его словам, причина никак не связана с установкой на опоре новогодней консоли.

- Консоль осталась включенной. А вот фонарь пришлось обесточить, - подчеркнул Серяков. - А сегодня уже планово отработали и по этой опоре, и в целом провели ревизию на дамбе.

Напомним, более серьезные травмы получила собака. Она жива, но чувствует себя плохо.

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