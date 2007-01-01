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Прокуратура организовала проверку после происшествия на дамбе Яченского водохранилища

Софья Фирсова
13:05 сегодня
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Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 8 декабря, в Калуге на дамбе Яченского водохранилища ударило током мужчину и собаку.

Напомним, что хозяйка собаки по кличке Берлин возвращалась со своим питомцем с прогулки по пешеходной зоне дамбы В какой-то момент собака упала и начала скулить от боли, а из ее пасти потекла кровь. Приятель девушки попытался помочь псу и получил удар током.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил организовать проверку данной информации. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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