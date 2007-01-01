В Калуге два человека пострадали в сгоревшем гараже
В больницу попали 45-летний мужчина и 69-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Пожар произошел около 6 утра в понедельник, 9 декабря, на улице Родниковой.
Двухэтажный гараж полностью выгорел. Соседние постройки удалось спасти сотрудникам МЧС.
У пострадавшего мужчины зафиксированы отравление угарным газом и ожог руки. У женщины ожоги 45% тела.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при обогреве от открытого огня.