768 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге «Хендай» и «Лада» разбились на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев

Около 9 утра в понедельник, 9 декабря, ДТП произошло в микрорайоне Тайфун.

Дмитрий Ивьев 768 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники