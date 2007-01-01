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Происшествия

В Калуге «Хендай» и «Лада» разбились на Грабцевском шоссе

Около 9 утра в понедельник, 9 декабря, ДТП произошло в микрорайоне Тайфун.
Дмитрий Ивьев
12:01 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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От удара «Хендай» вылетел на зеленую зону, остановившись между двумя деревьями.

По предварительным данным, пострадал один человек.

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