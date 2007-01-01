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Происшествия

В Калуге сгорел гараж на улице Родниковой

Пожар произошел около 6 утра в понедельник, 9 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, в результате происшествия пострадали люди.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.

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