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Происшествия

В Калуге 60-летний мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Трагедия произошла вечером 7 декабря в доме на улице Бутомы, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Тело калужанина обнаружили прибывшие на вызов спасатели.

Всего дом тушили пять пожарных расчетов.

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