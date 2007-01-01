Собаку и мужчину ударило током на дамбе Яченского водохранилища

Калужанка Анна Сенина в своих социальных сетях рассказала, как ее собаку едва не убило током. Это произошло вечером, 8 декабря.При попытке помочь псу пострадал и друг девушки Александр.

Анна и ее пес по кличке Берлин возвращались домой после прогулки в бору. Они шли по пешеходной зоне дамбы через Яченское водохранилище. Когда Берлин подбежал к концу моста, то вдруг упал на землю и стал истошно скулить.

- Его выкручивало, как в фильме ужасов, лапы противоестественно выгибались, из пасти хлестала кровь, он бился по земле и кричал от страшной боли. Это выглядело , как самая жуткая агония и ,мы ничего не могли сделать, -вспоминает девушка.

Неподалеку оказались друзья Анны. К месту происшествия быстро прибежал ее друге Александр. Они попытались переложить пса на одеяло. Как только Берлин оказался на нем, то ему стало лучше, но затем часть его тела снова коснулась земли и все повторилось. Переложить собаку на одеяло никак не удавалось.

- В какой-то момент, Саша подсунул руки под Берлина, коснулся земли и получил сильнейший удар током, такой , что сам отшатнулся от боли. Конкретно нас, очевидно, уберегли резиновые подошвы обуви, - уточнила Анна.

Также девушка рассказала, что обращалась в 112, где ее вызов приняли, но последующих действий не последовало. В горсетях ей ответили, что не знают, кто отвечает за этот мост.

Власти Калуги пока не прокомментировали ситуацию.

UPD: Ситуацию прокомментировали в горхозяйстве. Там рассказали, что специалисты МРСК вчера обесточили столб уличного освещения, сейчас там безопасно. Сегодня проведут работы и устранят проблему. Также они проверят всю линию освещения на дамбе.