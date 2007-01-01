-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия После тройного ДТП в Калужской области возбудили уголовное дело
Новость дня Происшествия

После тройного ДТП в Калужской области возбудили уголовное дело

Софья Фирсова
15:38 сегодня
0 776
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Смертельная авария произошла на автодороге «Золотое кольцо» в Юхновском районе.

Напомним, что при столкновении "Ниссана" и двух "Лад" погибла 72-летняя пассажирка "Ниссана". Еще пять человек получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Юхновского района.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJJdzA5bGFLQTBuaUt1VER1VG51aUE9PSIsInZhbHVlIjoiWUUrckNNdFV4TEI5MExzNlJkbUdpVW5PTlZob0lEZGoxNytPMWtsRWhESUczM1lBUW9mSVNpSU5DZ1RiY3hjdXZHOG1NNlBNemdsRDh2Vkt5RnRqNVVaSDlqWXMyY2lsRFhFNjZ1YlNNcFhQdDB4aWs4TVkrZ1FLMzZrYlJtOWFkVjZ3eEZzY2hFWTEzbnZyM1N3aUJmMWdLRm5ZMHF1eWJuUHlOM0FFejdmMWsvTXA3VkhBK0p4K3ZCM1NCK01zTGlpdkJZQ3NKa1k1KzJwNUduUUo4QWE4QXdLemxBcXllbjVJYS9TQjJPODc4ZllYQkNMbnZ5eUZmeDhRU3lrRWxObmpRR2s4OVV4S0l3VEY0MEdZblZ6WTREM3RoVWVSNDFGbW1VY1RnWFIybE54bTR5dEFHLzlIWXlEQktyeDFnbnJtaDBuSXE4b0tRdjdCQ2F2NXFZS2x2cWhoZGxUd2k4NUVodTBiTmI3RVBTUll5dGFUUlhqMS82Y25WTnd0THFLRXFwVkptbWpPZ2RrT2dTOUI2b3hkaFc3RHZKRUhYTThCKzRMVWEydWw3Y0d5Ryt0Q3JEYVdoTFlIL09LeiIsIm1hYyI6IjNmMjM5MWUyM2U2ODg3YjQxYjI2Njk3MzVkMjk3YjA2YTRhZmVmZWMzMjVkMjM2NTYzYWE3YTExZDI3NDdjOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikw1UVBsN2JGbHBKT2gyWUFuQlNUaWc9PSIsInZhbHVlIjoiSkM2QWJUYmN5LytBc2dkR3hpRlhKUGdiVS9oOWlwTDFoNGZ6MHF4U200WTQyUmZkVnVGWXhZVjBReWs3N0g2TlRiWEt6UTVwV010OEV6b09vK2syZUduN1daT2hBSEtOWjlWdG52TFE3dGlNb0p1akZsQTF5VmNrYUJsQ0hObVFxdUJ5TVVqZ1JuVkl4QmI0dDFSM3BnaldFaDU1TXhRMmtEL1FOZURxbWM4Z3RNR2tjZjVQeEJaM3RYdGY5dlN1akg2SW5OMmJsZEJJQnZNMEo1UXZvUFNCWTh0c1RySXM3eDFTZ3hEU05FNURjUTBrNGI0MW9ZMlp6RHNVam1zV1pIYnJsNXNVQTIxK09KZ0ppU3FkYUNQMWhrV1EyM2ZGT0Q5UlQwUVNkY21BZXVPb0RTZ3htaU1UVFRvMGpGeURKcDJrYnlZalF2MGxta3RLVWc1RHpCWHU0em1Wa2RhNFB5VVRRV0VycnppcWJNT25LS1llekJScCt5S2diaTRDUC9EUStWU0hzUnY2aVVEbDVCMmYzT3RZRUxjenpjTDA1dlc0UkJBQk43VFZVbkNUeDBPdmZLV29COXNTSXhaWGFtdnkwVDc5d0FEemdZMGZZd1lYNDBscGc0YXltT1dpNDRVVzJDQ09nOUZHTldTc1AyMzdWMEUwUG5SUFJXZzdBV1ZaR29XRloyeFZDWkdkUzhYRHpZUXNKdW1oblErTGg5dEtvMkxKYlRWM280YkJBWnVMRU94czE2UnUwOGg1Y21XYzdhTC8zaDBHVHFIcWNWb0tEY0lHMnhDekEvUENSY3NsVGtDYktENkw2YkQ1MGtjTDNJc2IvMjk4R1dtUyIsIm1hYyI6IjZiNWMwYmY1ZTlmZjRhMWFlNzNmY2E5MTlkZjgwOTg2NjFjZDk1MjU4YmI5MWRkMDRiNDY4M2Q4MjllMjk2OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+