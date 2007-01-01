После тройного ДТП в Калужской области возбудили уголовное дело
Смертельная авария произошла на автодороге «Золотое кольцо» в Юхновском районе.
Напомним, что при столкновении "Ниссана" и двух "Лад" погибла 72-летняя пассажирка "Ниссана". Еще пять человек получили травмы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Юхновского района.