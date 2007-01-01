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Происшествия

Заключенный из Калужской области избил сотрудника колонии

Софья Фирсова
10:10 сегодня
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Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 42-летнего мужчины из Обнинска. Его признали виновным в избиении сотрудника колонии.

В декабре 2023 года заместитель начальника центра трудовой адаптации осужденных делал обход по колонии. Он зашел в склад и увидел одного из осужденных с телефоном в руках. Мужчина попытался отнять у него телефон, однако тот затеял драку. Здоровью сотрудника был причинен легкий вред.

По совокупности преступлений суд приговорил виновника происшествия к 5 годам исправительной колонии строго режима.

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