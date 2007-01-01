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В Калуге пропал 48-летний мужчина

Его ищут с 5 декабря.
Софья Фирсова
09:23 сегодня
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В Калуге идут поиски 48-летнего Василия Новикова. Он пропал 5 декабря, информирует поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 187 сантиметров. Он худощавого телосложения. У Василия русые волосы и карие глаза.

Пропавший был одет в зеленый камуфлированный костюм. На ногах у него были черные ботинки, а на голове темно-зеленая шапка.

Если вам что-то известно о пропавшем или вы хотите присоединится к поиску, то обратитесь по номеру 8 (800) 700 54 52. Также сообщить информацию о мужчине можно по номеру горячей линии 112.

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