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Главная Новости Происшествия В Калуге «Тойота» и «Лада» разбились на улице Кибальчича
Происшествия

В Калуге «Тойота» и «Лада» разбились на улице Кибальчича

ДТП произошло около 18:30 в пятницу, 6 декабря, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
20:28 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате столкновения двух легковушек пострадал один человек.

Причины аварии устанавливаются.

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