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Происшествия

В Калуге вечером сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
19:59 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло около 17:00 в пятницу, 6 декабря, у дома на улице Островского.

По предварительным данным МЧС, человека сбил водитель «Хонды».

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

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