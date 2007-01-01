218 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Кирове произошел пожар в жилом доме

Дмитрий Ивьев

Около 21:00 в четверг, 5 декабря, сообщение о возгорании поступило с улицы Набережной, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 218 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники