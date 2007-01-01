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Происшествия

В Кирове произошел пожар в жилом доме

Около 21:00 в четверг, 5 декабря, сообщение о возгорании поступило с улицы Набережной, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:28 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, горел мусор на лестничной клетке.

Помещение заполнилось дымом.

Из людей никто не пострадал.

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