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Происшествия

Огонь уничтожил жилой дом в Спас-Загорье

Пожар в Малоярославецком районе произошел вечером 5 декабря, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Частный дом сгорел на улице Центральной.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются.

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