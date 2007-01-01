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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело не получившей жилье сироты из Калуги

Софья Фирсова
18:37 сегодня
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю калужскому СУ СК Марку Харламову доложить о ходе уголовного дела, по которому сирота не получила свою квартиру. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Девушка обратилась в приемную главы СК России с помощью социальной сети «ВКонтакте» . Она рассказала, что уже долгое время ждет положенное ей по закону жилье. При этом девушка имеет несовершеннолетнего ребенка.

По данному делу проходит процессуальная проверка.

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