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Происшествия

«Ауди» сбил пешехода в Калужской области

ДТП произошло около 7 утра в четверг, 5 декабря, в Людиново.
Дмитрий Ивьев
15:35 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Человек попал под колеса легковушки на улице Чугунова.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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