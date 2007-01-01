После драки в школе Калуги возбудили уголовное дело по статье «Халатность»

Ход его расследования будет лично контролировать глава СК России Александр Бастрыкин.

Он заинтересовался этим вопросом, так как в деле фигурирует 15-летний мальчик из Таджикистана.

Как мы уже рассказывали, драка в туалете школы №45 в Калуге произошла в ноябре.

По версии Следственного комитета, выходец из Средней Азии избил сверстника. Одноклассники не поделили место за партой.

- При этом руководство образовательного учреждения принудило пострадавшего извиниться перед нападавшим, а также приняло меры к сокрытию от общественности сведений о конфликте, - говорится в комментарии Следственного комитета.