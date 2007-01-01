В Калужской области выявили 16 случаев публикации видео с беспилотниками
Ранее власти ввели запрет на съемку БПЛА, которые атакую регион.
Однако некоторые люди продолжают размещать ролики в соцсетях.
По четырем таким случаям дела уже направлены в мировой суд, сообщил 4 декабря начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Еще по 12 публикациям проводятся проверки. Максимальный размер штрафа – 200 тысяч рублей.
- Еще раз обращаюсь ко всем гражданам - будьте внимательными и ответственными и не распространяйте информацию, - прокомментировал Орехов.