Конфликт произошел месяц назад, но широкое обсуждение началось только 3 декабря после публикации видео в соцсетях.

Как мы уже рассказывали, рукоприкладство случилось в туалете.

По предварительным данным, пострадавший девятиклассник не хотел пересаживаться в классе на другое место. За это другой мальчик несколько раз его ударил.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас следователи проводят проверку.