Следственный комитет начал проверку после драки в школе №45 Калуги
Конфликт произошел месяц назад, но широкое обсуждение началось только 3 декабря после публикации видео в соцсетях.
Как мы уже рассказывали, рукоприкладство случилось в туалете.
По предварительным данным, пострадавший девятиклассник не хотел пересаживаться в классе на другое место. За это другой мальчик несколько раз его ударил.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас следователи проводят проверку.