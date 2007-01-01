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Главная Новости Происшествия Бастрыкин поручил завести уголовное дело после драки в школе Калуги
Новость дня Происшествия

Следственный комитет начал проверку после драки в школе №45 Калуги

Конфликт произошел месяц назад, но широкое обсуждение началось только 3 декабря после публикации видео в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Как мы уже рассказывали, рукоприкладство случилось в туалете.

По предварительным данным, пострадавший девятиклассник не хотел пересаживаться в классе на другое место. За это другой мальчик несколько раз его ударил.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас следователи проводят проверку.

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