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Два беспилотника атаковали Калужскую область

В ночь на среду, 4 декабря, силы ПВО сбили их в Износковском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
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- По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, - заявил он.

На месте падения  работают оперативные группы.

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