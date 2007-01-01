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Два беспилотника атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев

В ночь на среду, 4 декабря, силы ПВО сбили их в Износковском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев 2694 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники