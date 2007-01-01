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В Калуге самокатчика сбили на улице Тульской

ДТП произошло около 10:45 утра во вторник, 3 декабря, в районе перекрестка с Тульским переулком, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, самокатчика сбил водитель микроавтобуса «Пежо».

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

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