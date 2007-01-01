712 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Воротынске случайно сожгли деревянную постройку

Дмитрий Ивьев

В ГУ МЧС по Калужской области назвали причины пожара, который произошел в ночь на 2 декабря.

Дмитрий Ивьев 712 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники