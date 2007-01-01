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Происшествия

В Воротынске случайно сожгли деревянную постройку

В ГУ МЧС по Калужской области назвали причины пожара, который произошел в ночь на 2 декабря.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, хозяйственная постройка в селе Перемышльского района сгорела из-за неосторожного обращения с огнем.

Виновников пока не нашли.

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