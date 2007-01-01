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Главная Новости Происшествия В Калуге машина вылетела на тротуар на Грабцевском шоссе
Происшествия

В Калуге машина вылетела на тротуар на Грабцевском шоссе

Авария произошла днем 2 декабря в районе перекрестка с улицей Моторной.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
0 1562
Фото: Калуга ДТП.
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Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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