В Калуге нашли водителя «БМВ», въехавшего в фонтан на площади Победы

Видео с его извинениями в понедельник, 2 декабря, опубликовала полиция.

Мужчина живет в Калуге. Ему 39 лет.

В ночь на 25 ноября он ехал по Кирова со стороны улицы Ленина, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть площади Победы. Машина остановилась только в фонтане.

Калужанин бросил автомобиль и ушел домой. Сейчас он заявляет, что был в шоковом состоянии.

Мужчина принес извинения калужанам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он готов возместить городу ущерб.