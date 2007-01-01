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Новость дня Происшествия

В Калуге нашли водителя «БМВ», въехавшего в фонтан на площади Победы

Видео с его извинениями в понедельник, 2 декабря, опубликовала полиция.
Дмитрий Ивьев
12:55 сегодня
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Мужчина живет в Калуге. Ему 39 лет.

В ночь на 25 ноября он ехал по Кирова со стороны улицы Ленина, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть площади Победы. Машина остановилась только в фонтане.

Калужанин бросил автомобиль и ушел домой. Сейчас он заявляет, что был в шоковом состоянии.

Мужчина принес извинения калужанам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он готов возместить городу ущерб.

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