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Происшествия

В Обнинске столкнулись «Шевроле», «Ленд Ровер» и «Шевроле Круз»

Софья Фирсова
17:34 сегодня
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Авария произошла в воскресенье, 1 декабря,  на улице Кабицынская. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.  

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