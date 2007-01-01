0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пропала пенсионерка в серой куртке
Новость дня Происшествия

В Калуге пропала пенсионерка в серой куртке

Ее ищут с 30 ноября.
Софья Фирсова
16:32 сегодня
0 584
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге идут поиски 78-летней Нины Тулупеевой. Женщина пропала 30 ноября. Об этом информирует «ЛизаАлерт».

Рост Нины 162 сантиметра. Она худощавого телосложения. У женщины серые глаза, волосы седые. Пропавшая была одета в серую куртку, розовый свитер, черные брюки, черные сапоги. Также на ней был разноцветный платок.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о пропавшей, обратитесь по бесплатному телефону: 88007005452 или 112.

Также поисковый отряд нуждается в добровольцах. Если вы готовы помочь, позвоните по первому номеру.

Новости по тегу
лизаалерт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJ3ZDV3cUJoQmxXbDZCaG1RSEt3Y0E9PSIsInZhbHVlIjoicHpMT1R4Wmd5Zzk0NWdSR04veHk4Z2lnOVdqK3ZjQ05lb0Evd09TWU9teXVZZmlUamRrYlNBUlZDSDhacENLTFVYZEwrYXV0NkZCN1o5YTFCdjFRdHZ4M3F2SUxmekJkaWVCYWwxM1NSNmJlR2VNOUhvOTFGa0IwTDZZeWpjcUhIM2UvMEhmNTJlR0xSYXNRc050c2toNm43aGNXcmlGRTdPMUo5M21IWnNOWmsrV2tLRGZ3aWhVckRiUUtkNTAzNlBWZFIrSlFEbEZNdGo2YTJMcER0YkRlMVRQU2QvSWdKbDJCL2k2eEF1YjZzN1lxTGJZbENCNWIvUlV0ZGZOTGlHRUY2NGl6TndQNVIrTk1MclJsZmtHbTFYNmdzQkFkSENhanFYbFJtZS9ybFhQN0JnRUtrdnpTMWttbWpJVTNJa3g5UkZwbHV3dHdTOWRWRkJIVWJRczl4RUpLVVdvOHlZbmdDSDBxTmEzL1dpUGhzYWN5VHRkOC9Kdm9OUkE2S2NzSWJaYThOTENXdFVvd1FvdEZLZ3JhSFhjVTM4S0ZmdFRRbFBrUjVxQXpXaFEyV3NrMW4vNFJadmpTUGk2RyIsIm1hYyI6ImI2Zjg5NDRkYWRiOWRhNDI2YThkYzBiZjg4NTA4NTUyMDc5NTkwOTg4MjVhNWRiYmY4YWU1NzAyOTA3Mjk0MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRiYkNWQ3AxMVBTdVVNQlh5c2hWUmc9PSIsInZhbHVlIjoiZ21YN2p2Q0REYkRpSEk2ek1nU0ZJVHRhaklSN2YrcnI4aXZwcnNUcVloZDRwdVh0WGkreWVXMWd6MWhraldva0NDcXpSQ3RhUHVqM0JjbC9rN213REF2bUlEQ09pTGowSE5oUjRickhMTmZOazJ0SFdXZ2xZcUNIVkZ5MmpPU1lIZDQzWDd5cWlJS0ZPOTM3a3QxM2s1dmRmUkZnR2xCOThmKzJERm5VWmg2cDJ1WTd0ckg1V2s0bjhkUkdFTEZSUmRINmV5MzBEeU5aY25xZmZWK0VKMFgzNnIrallDazA5cjRMSUg4SG5BYzV6UitqWDEyaWpUZWM3dC95alhQanNGQVdnalQ3UHB6dnNvaHdQUEQzcm5waVJhQVRSUHpNTzFZTWZUUytzaG1ZdDZOZE9kQ3J3b0N6THlna1V0WGVKbTZnOG1FQjZVM2JGZVkvY2ZNY01jR0p0NzdpRk8zWjI4U0lsOTMxUzFPeGxSSmRMSW50M20yMlR6d1JSZllkZ1N1NEcwSUVZQkdja1VuMi9OSThBUXlicDlOODIyT052YVdVanRRczc0WUt4ZUpESndCcGFneEtvWHNEdFRZcVpuNzdnNzdnRjRrZEgvbjJ3UGIwZEkxMVc4SHBUQXNZWWR3Q1kyME9ndmNoYlZPeXpiZUN4Tko2aTQ1NHp2T2o3cnhRVUhrWlRqNUEzRkdHY0ZaZzRJOXVUeVNRVnFCZS9iWEZldTd1NmJzaDFEUUU3a05aWjdzTDNQNEZnM1prVWU0Y1BmSWFUWHZlZURrQnlsVjZlV1BXYU1pRDVDaTBnWVhmdDE5TnBrcmtiU0pwQlpqQVNjalR3a2Z2Q0NSeCIsIm1hYyI6IjEyNWU3OGYyMDNkNzY1NTkxZTU3ODg1ZTIxYmVhNDcxZDI5MzNmYmYwYzU2ZWQ5MDAwOGNjM2QyZGYzMzhmM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+