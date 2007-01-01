В Калуге пропала пенсионерка в серой куртке
Ее ищут с 30 ноября.
В Калуге идут поиски 78-летней Нины Тулупеевой. Женщина пропала 30 ноября. Об этом информирует «ЛизаАлерт».
Рост Нины 162 сантиметра. Она худощавого телосложения. У женщины серые глаза, волосы седые. Пропавшая была одета в серую куртку, розовый свитер, черные брюки, черные сапоги. Также на ней был разноцветный платок.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о пропавшей, обратитесь по бесплатному телефону: 88007005452 или 112.
Также поисковый отряд нуждается в добровольцах. Если вы готовы помочь, позвоните по первому номеру.