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Старинное кладбище Калуги вновь обнажилось

В субботу, 30 ноября обвалилась ещё одна часть ограды Пятницкого кладбища в Калуге.
Владимир Андреев
12:30 сегодня
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Обрушение произошло около 10.30 утра, а уже к 11.30 коммунальные службы города убрали кирпичи с проезжей части.

Зияющую дыру заделают очередной железной заплаткой. Таких по периметру Пятницкого погоста уже около десятка.

В этот раз обошлось без трагедии. Стена упала в промежутке между проезжающими машинами. Однако, постоянство такого «обстрела» на участке дороги по переулку Труда вызывает серьёзные опасения.

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