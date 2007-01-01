Старинное кладбище Калуги вновь обнажилось

В субботу, 30 ноября обвалилась ещё одна часть ограды Пятницкого кладбища в Калуге.

Обрушение произошло около 10.30 утра, а уже к 11.30 коммунальные службы города убрали кирпичи с проезжей части.

Зияющую дыру заделают очередной железной заплаткой. Таких по периметру Пятницкого погоста уже около десятка.

В этот раз обошлось без трагедии. Стена упала в промежутке между проезжающими машинами. Однако, постоянство такого «обстрела» на участке дороги по переулку Труда вызывает серьёзные опасения.