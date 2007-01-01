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Происшествия

В Калуге загорелся частный жилой дом

Пожар произошел утром в пятницу, 29 ноября, на улице Терепецкой.
Дмитрий Ивьев
14:56 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По информации ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

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