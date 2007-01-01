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Происшествия

В Калуге квартира загорелась на улице Льва Толстого

Пожар произошел вечером в четверг, 28 ноября, в одном из многоэтажных домов.
Дмитрий Ивьев
08:52 сегодня
0 514
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, никто из людей не пострадал.

На место выезжали 13 спасателей.

Причины пожара устанавливаются.

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