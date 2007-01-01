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Главная Новости Происшествия «Хендай» и «Мицубиси» разбились на дороге Калуга – Ферзиково
Происшествия

«Хендай» и «Мицубиси» разбились на дороге Калуга – Ферзиково

Авария произошла около 16:30 в четверг, 28 ноября, в районе поворота на Авчурино, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 588
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате столкновения двух легковушек пострадал один человек.

Причины аварии пока не называются.

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ILR

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Немцы оккупировав Калугу, думали поселиться в ней всерьез и надолго. Калуга была оккупирована 12 октября 1941 года, однако, первый сотрудник немецкой пропаганды, зондерфюрер Курт Риттвегер, прибыл в нее лишь месяцем спустя. В двух рапортах он доложил об успешных пропагандистских мероприятиях, в частности, при поддержке бургомистра города был вывешен "Цветной портрет фюрера", который пользовался "особой популярностью у населения...".

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Мой господин

Это прям праздник здравого смысла какой то. В отделе по организации дорожного движения чувствуется прогрессивный человекоцентричный мыслительный процесс)

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