588 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

«Хендай» и «Мицубиси» разбились на дороге Калуга – Ферзиково

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 16:30 в четверг, 28 ноября, в районе поворота на Авчурино, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 588 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники