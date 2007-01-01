В калужском колледже студентке стало плохо из-за резкого запаха

Инцидент возник в четверг, 28 ноября, в техническом колледже на Грабцевском шоссе, 126.

В соцсетях появились публикации об утечке газа, однако министерство образования и науки Калужской области отрицает эти данные.

По данным Минобра, в колледже ремонтируют кровлю. Резкий запах возник из-за работ строителей, и его приняли за утечку газа.

В помещениях открыли окна, чтобы все проветрить.

Почувствовавшая себя плохо студентка сама вызвала скорую помощь. Сейчас ей уже лучше, с девушкой находится преподаватель колледжа.

Занятия в учебном заведении не отменяли.