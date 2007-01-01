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Главная Новости Происшествия В Калуге «Ока» разбилась на Московской
Происшествия

В Калуге «Ока» разбилась на Московской

Авария произошла утром в четверг, 28 ноября.
Дмитрий Ивьев
10:38 сегодня
0 702
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Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

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Лента комментариев
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Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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