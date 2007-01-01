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Происшествия

В Калуге человек пострадал в аварии на Тарутинской

Днем в среду, 27 ноября, там столкнулись автомобили «Киа» и «Хавал», сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
23:38 27.11
0 186
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Травмы получил один человек.

Информация о его состоянии уточняется.

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Лента комментариев
diskalugaman

Ну как же, у нас зарплаты растут каждый месяц, мы становимся богаче и богаче. Все власти сверху донизу об этом рапортуют! Россия, Великая, могучая! Народ с жиру бесится, ну так что же не содрать в три шкуры!

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
21:08 27.11
5 2688
ILR

Новость супер - особенно показывает отношение к людям. То есть по словам Денисова, зачем платить нормальную зарплату воспитателям детских садов (учителям, врачам и т.д.). Пусть сидят на том что есть. Лучше бы ты Денисов работал грузчиком в какой-нибудь компании, толку было-бы больше.😟

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
20:55 27.11
6 3138
ILR

И что он обещал вернуться?... Может ему там и остаться...😃

...
Общество
Губернатор Калужской области уехал на Всемирный Русский Народный Собор
20:50 27.11
1 680
ILR

Но главное как удобно - любое повышение тарифа выше утверждённых цифр можно обосновать "из-за инвестиционных программ «Калугаоблводоканала» и «Калугатеплосети» или ещё кого-то. А куда ранее девались средства, которые платили люди?. Причём обоснованность тарифов ранее никого не интересовало, да и сейчас так-же. К примеру "мусорную реформу" никто из проверяющих органов не хочет проверить?.

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
20:47 27.11
5 2688
Белый Орёл

Вопрос на каком основании отсудили?

...
Экономика и бизнес
Калужский алкоголь отжал у киношников «Пиратов Карибского моря»
20:42 27.11
4 1880
VGA

...
Общество
В центре спасения диких животных в Калуге появилась девочка-сурикат
19:42 27.11
1 776
Nikto

Это просто беспредел творится. Почему у нас не просят извинятся депутатов, руководство и все всевышние органы. Вы , что решили оторваться на детях. Я очень хорошо знаю одного из этих людей. Который просто снял видео и скинул родителям, где не было ни чего, кроме пламени огня и дыма. На следующий день ворвались в квартиру без документов и не предоставили ни чего, как буд то это серийные убийцы . Вы что делаете органы!!!!! Почему в России творится такой беспредел. Не выяснив действительность , обвиняют обычных людей и говорят такую ерунду, понимая что сами не правы. Уважаемые , вышестоящее руководство, вы смотрите , что у вас творится под носом. Страдают невинные люди.

...
Происшествия
Снимавшие налет БПЛА на Калугу покаялись на камеру
19:26 27.11
6 8688
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В свете последних событий, Калуге скорее нужен главный лесоруб, чем главный садовник...

...
Благоустройство
В Калуге ищут главного садовника на зарплату в 100 тысяч рублей
18:46 27.11
2 1332
colorkaluga

Мне вот одно не понятно, почему инвестиции Водоканала и Теплосети оплачивают жители, на которых эти предприятия потом и зарабатывают??? А разве может региональный закон быть выше, чем постановление правительства РФ?

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
18:43 27.11
5 2688
mrTJohn

Это не доллар по сто, это рубль по центу.

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
17:26 27.11
5 2688
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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