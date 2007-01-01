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Происшествия

В Калуге произошло ДТП на улице Тарутинской

Наши читатели прислали фотографию с места аварии.
Софья Фирсова
16:24 сегодня
0 1094
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На улице Тарутинской столкнулись «Киа» и «Хавал».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

В данный момент движение не затруднено.

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происшествие. дтп
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Лента комментариев
Viper

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mrTJohn

Дополнительный заработок оказался крупным, но отрицательным.

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mrTJohn

Если жизнь с каждым днем стоновится всё недоступнее, то невольно напрашивается мысль, что наши слуги не справляются со своими обязанностями. Да, похоже, и не хотят особо то. Руководствуются принципом: "Ну да, мы охренели, и чо?"

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bmnw

А как же себестоимость? Мы все уже уяснили, что себестоимость перевозки 1 человека в этой эффективнейшей системе в 2-3 раза больше, чем на личных автомобилях, может всё-таки стоит поднять рублей до 200?

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Нет в Калуге з-да "Кристалл"!!! Только - в Обнинске, и то - пародия. Используют чужие товарные знаки и бренды...

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А покаянное видео с начальником генштаба будет, с обещанием больше не допускать оккупации захват нашей территории?

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ILR

Ну а нам какое дело до их пропаганды? У нас своя пропаганда - у них своя и как влияют какие-то ролики?. Вы смотрите их пропаганду или только нашу?. Я вот не смотрю не их, не нашу - а стараюсь анализировать что есть, а чего нет, для этого достаточно материала. А все эти запреты - только для того, что-бы не было сомнений, что "всё идёт по плану" и не более.

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ILR

Во всём виноваты "людишки бестолковые", которые оплачивают сполна все хотелки того-же водоканала. А может водоканал не провёл нужных профилактических работ или подключили к трубе дополнительные дома и сэкономили?. Чуть что случается, так виноваты природа, неизвестные вандалы или как в данном случае, исключительно жители - удобно ведь и главное никому нет дела до всего этого.

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