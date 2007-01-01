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Новость дня Происшествия

Снимавшие налет БПЛА на Калугу покаялись на камеру

Опубликовавших видео, которое использовала украинская пропаганда, нашли.
Сергей ПЕТРОВ
11:50 сегодня
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Как мы уже писали ранее, власти пообещали найти и наказать тех, кто опубликовал в соцсетях видео и фото атаки беспилотников на Калугу 25 ноября. Эти видео вовсю использовалось пропагандой на Украине, публиковалось в бандеровских пабликах с глумливыми комментариями.

И вот 27 ноября стало известно, что компетентные органы разыскали тех, кто сделал видеоролики и выложили их в соцсети.

Начинается видео с покаяния молодого человека.

Видно, что с ним провели воспитательную беседу, он покаялся на камеру и призвал калужан не повторять его ошибок.

- Не предавайте свою родину, - такими словами заканчивает свое обращение молодой человек.

Вторым участником покаянного видео стала девушка (по нашим данным – старшеклассница).

- Прошу вас никогда такого не делать, я раскаиваюсь и больше так не буду, и вы этого не повторяйте, - говорит еще один молодой человек, автор третьего ролика.

Напомним, совсем недавно за публикацию атак беспилотников и результатов этого на территории Калужской области был введен запрет на это. Сумма штрафа за нарушение доходит до 200 тысяч рублей.

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Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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