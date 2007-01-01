Снимавшие налет БПЛА на Калугу покаялись на камеру

Опубликовавших видео, которое использовала украинская пропаганда, нашли.

Как мы уже писали ранее, власти пообещали найти и наказать тех, кто опубликовал в соцсетях видео и фото атаки беспилотников на Калугу 25 ноября. Эти видео вовсю использовалось пропагандой на Украине, публиковалось в бандеровских пабликах с глумливыми комментариями.

И вот 27 ноября стало известно, что компетентные органы разыскали тех, кто сделал видеоролики и выложили их в соцсети.

Начинается видео с покаяния молодого человека.

Видно, что с ним провели воспитательную беседу, он покаялся на камеру и призвал калужан не повторять его ошибок.

- Не предавайте свою родину, - такими словами заканчивает свое обращение молодой человек.

Вторым участником покаянного видео стала девушка (по нашим данным – старшеклассница).

- Прошу вас никогда такого не делать, я раскаиваюсь и больше так не буду, и вы этого не повторяйте, - говорит еще один молодой человек, автор третьего ролика.

Напомним, совсем недавно за публикацию атак беспилотников и результатов этого на территории Калужской области был введен запрет на это. Сумма штрафа за нарушение доходит до 200 тысяч рублей.