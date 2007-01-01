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Новость дня Происшествия

Калужане отсудили компенсацию у министерства обороны за смертельное ДТП

Авария произошла в сентябре прошлого года на дороге Калуга – Медынь в Кондрово.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
0 2002
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Тогда КамАЗ врезался в «Киа Рио», погибла пассажирка легковушки. Двое детей из этой машины и находившаяся за рулем 21-летняя девушка получили травмы.

Грузовик был военным. За рулем находился 19-летний солдат срочной службы.

Как рассказали 26 ноября в объединенной пресс-службе судов Калужской области, молодой водитель пытался затормозить за остановившимся грузовиком, резко нажал на педаль тормоза, но машина продолжала дальше ехать. В итоге срочник вырулил на встречную полосу и врезался в «Киа Рио».

Калужский гарнизонный военный суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы условно.

В то же время родственники погибшей женщины и пострадавшие обратились с иском в суд. Они потребовали компенсации от Минобороны, которому принадлежал КамАЗ.

Суд частично удовлетворил исковые требования. Им должны выплатить от 100 тысяч до миллиона рублей.

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