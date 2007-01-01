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Происшествия

Машина сгорела в Боровском районе

Пожар произошел вечером 26 ноября в СНТ «Березка» недалеко от Ворсино, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
06:11 сегодня
0 192
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На место происшествия выезжали два пожарных расчета.

Обошлось без пострадавших.

Причины возгорания пока не называются.

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