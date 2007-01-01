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В Калуге из-за аварии собралась пробка на улице Гагарина

Дмитрий Ивьев

Две легковушки столкнулись около шестой школы днем во вторник, 26 ноября.

Дмитрий Ивьев 1464 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники