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Главная Новости Происшествия В Калуге из-за аварии собралась пробка на улице Гагарина
Новость дня Происшествия

В Калуге из-за аварии собралась пробка на улице Гагарина

Две легковушки столкнулись около шестой школы днем во вторник, 26 ноября.
Дмитрий Ивьев
14:32 сегодня
0 1464
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Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Перекрыта левая полоса.

Пробка в сторону Правого берега растянулась уже до сквера Мира.

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