В Калуге заблокировали таксиста, бросившего бутылку в голову пассажирке
Он больше не сможет работать в компании, через которую занимался перевозками.
Официальный комментарий агрегатора 26 ноября опубликовало издание РБК.
Напомним, об инциденте с этим таксистом стало известно на прошлой неделе.
Он поссорился с пассажиркой, которую отказался везти, а потом бросил женщине в голову бутылку с минералкой.
Полиция проводит проверку.
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