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В Калуге заблокировали таксиста, бросившего бутылку в голову пассажирке

Дмитрий Ивьев

Он больше не сможет работать в компании, через которую занимался перевозками.

Дмитрий Ивьев 1518 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники