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Главная Новости Происшествия В Калуге заблокировали таксиста, бросившего бутылку в голову пассажирке
Происшествия

В Калуге заблокировали таксиста, бросившего бутылку в голову пассажирке

Он больше не сможет работать в компании, через которую занимался перевозками.
Дмитрий Ивьев
11:12 сегодня
0 1518
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Официальный комментарий агрегатора 26 ноября опубликовало издание РБК.

Напомним, об инциденте с этим таксистом стало известно на прошлой неделе.

Он поссорился с пассажиркой, которую отказался везти, а потом бросил женщине в голову бутылку с минералкой.

Полиция проводит проверку.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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shurup

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А как не "бить"? Если взрослые люди совсем ку-ку?!

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Надо же, какой наблюдательный кабан! Перешёл ул. Московскую по ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ! Я в восторге!

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M

Главное по телеку молчок и всё хорошо.

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