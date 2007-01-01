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Новость дня Происшествия

Человек погиб в ночном пожаре в Калужской области

Трагедия произошла около 01:00 во вторник, 26 ноября, в селе Пеневичи Хвастовичского района.
Дмитрий Ивьев
09:28 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Частный дом сгорел на улице Мира.

На месте происшествия спасатели обнаружили труп местного жителя.

Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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