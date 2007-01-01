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Происшествия

В Калуге разбились «Лада» и «Ленд Крузер»

Авария произошла около 18:00 в понедельник, 25 ноября, в деревне Яглово.
Дмитрий Ивьев
09:16 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате столкновения «Весты» и «Ленд Крузера» пострадал один человек, рассказали в МЧС.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

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