-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Поступили массовые сообщения о минировании зданий в Калужской области
Новость дня Происшествия

Поступили массовые сообщения о минировании зданий в Калужской области

Анонимы сообщают о заложенных взрывных устройствах в школах, торговых центрах и больницах.
Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
0 3434
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Каждый сигнал отрабатывают оперативные службы, - заявили в правительстве региона. - Все здания эвакуируются и тщательно проверяются, после чего возвращаются к штатному режиму работы. Правоохранительные органы ищут источник ложных сообщений.

Ранее наши читатели рассказали, что в Калуге вывели на улицу всех людей их торгового центра на улице Кирова.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
10 оценили
30%
0%
0%
0%
40%
30%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ecilop

"Недавно Комова избрали вице-президентом Союза архитекторов России"

...
Общество
Главный архитектор Калуги Алексей Комов ушел в отставку
15:54 сегодня
2 2056
mrTJohn

Сетки были.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
15:42 сегодня
3 7958
ajax

Уф, дождались!.. Реальных дел не было, только ротонды, скамейки, светящиеся вывески!.. И папин старый памятник Пушкину и Гончаровой подогнал области по знакомству. А по должности должен был развивать областную столицу, как некогда Никитин, но на поверку оказался временщиком.

...
Общество
Главный архитектор Калуги Алексей Комов ушел в отставку
15:39 сегодня
2 2056
Андрей Ермишин

Надо было сетки противодронные мастерить, почти три года прошло! После драки кулаками не машут

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:26 сегодня
3 7958
Андрей Ермишин

Жду пока должность директора освободится

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
13:24 сегодня
4 3898
M

Шапша сам украинец судя по фамилии ))

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
13:23 сегодня
5 2756
mrTJohn

Свинья всегда грязь найдёт.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
13:13 сегодня
1 3076
mrTJohn

УФССП - это как Робин Гуд, только наоборот.

...
Обнинск
В Обнинске у должников арестовали шесть машин
13:11 сегодня
1 840
mrTJohn

Если всех сейчас оштрафуют, то следующий беспилотник точно заблудится и не прилетит. Бей же своих, чтобы чужие боялись.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:07 сегодня
3 7958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Музыкальные истории
Знаменитости в изоляции. Есенин скучал, Пушкин сочинял
12:42 сегодня
1 29228
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1kYWQ3T3Jkb0ZoWTlmTnV2eElUZkE9PSIsInZhbHVlIjoiZCtFd3dwandPY0hBcG1hTzVkNFFVcVdHUGxqNGJXR2VFY3d1NVUwYUpmbHFJYjFBeVU3UmtVQ3FtdElFZFJQaE9DUlNoUkZ0OEVDWkhIV0FobkRGUEt3NEFLc2hvRktNRC9vc2djbW81WjJOS0VGRkFvQ0lsbTNSOXU1RmJsaTREWlZCOHpIR0ErYXdRRWRGSDRBWnJKcG9YeWd4ekM4eEd0OUgvMTJJYVV5ZkR0SnZ4RWJybzV4NkY1YVJQL2xLbTlsNmJLRnNHSzVuUjRMZnI1NXduaG9BUXFHbTVxNXZXTFBmcFNwb1F3RXlBTEJCWU1FZlhqVXJTdG0vQkI2c1BZUWZ6SWRKdzB4Mkw1N0l0c2NqdzB0Y21RTjE4Ujc3YjBqVU9zcS9Pd2lQR1VXUHZRZkF2ZXI5aXVNd1lzeEM4L2kwclU3Tk1iRDl0Q2VKNTY1UmRpUThiWm9DMUp2K0dVM2VhVllZcVlHZHNMM2FlUWIrMnBmMkFxdW9sbklNNjRCRzMvVDRqTG5oRjdieWVweENqdU9yQlNPOXlad2JBTWJvYUtjai9JRW41ZEdMZUxWeDFERVhjTVhrcmxrUUpuS1E4VVBVNVQxZEhseks2bjdqUmpHMHNNZG5FVWwyOXp5eEFrLzRLeFF0Q2RxRWY1TCtaTmc2UU9naVVIaXlVeCtCK3NyZXJFa1RwNHllM0lHemVScllkSVoveTFRcytxMFBPUjVsd2dFNnozWkFNMXROYVFIckwrTUQ2Ymh0cFI2T3dicFh2NUwwaU1vRXZPdlFmdU83dHdSQnlUbWVySjlxazg3UC92MzI3L3YwVmIrbnJJNTR2dmIzektKQyIsIm1hYyI6IjM4OGNkNjE5MGQ0YTlmYTQyZWY2NGFkZWEwNThjNzM1OGViNGM3NzFlMGFhYzljMDAzNDA1MmRjYmJhMTBiOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjlIV2hRNzhKdXJsUC9OVUdFeEd0TkE9PSIsInZhbHVlIjoiM1BKeTRDc2dycWZ6d29FdTZZMm1sc2JtOWRldSs2UlloUW9FUmFwSldQSnBCZTMvMjZKRDd2WUFxbHN1ekkxUzQzTFE1d0xoQ2d5L3NSKzVhWTZBbDB4OTlWYnJDRWFHR2tYcWZ0M21McEQ5R3hYLzRWMGxPV1ZSVGZXWWp3QVVneEdWeldJVjlQam5RTmhnY0p3OVdQNEgxaU14blMyaUhnWTJZeW1ncmIzR0pKQ2Z4UVpBbkthZEthdDNOZndLWG5OZDZZQzEvOHNKdjZVWjNsc2J1M1B0SDVUTjVVQnZEYzNDOGFrcnFFcnhldkwyN3AvTHB0N1JIOWppbzN0dnNLbi9kaUo5Q2duYWpOZi9TVERMVlhFNlFDOHFVL09kSEpEaWNFNW1lVUxDUGNHSHMvMlZLWkhyTDdXNDVwS2xMZUljVThob0ZjK1Mwby9wREk3OWI2RzFmSXdENnJiMmprMDQrL1Z5MncxZTNxK1FHYlJEY1ZreWJXeHZMbWhCaUZiejY4cW8rbU5zUWd4cGo5NXJQQ0xheUY5TDExQlpoUFUwQUthT04wQ1JaVldFWW9iaXQveldXaE9Jb0lTeSIsIm1hYyI6IjhlYzViMWQzYjAyZmQ1NWM3ODVjNzkyM2UzNTE4MzlmODExMTJjNWM0ZjE3ZWYwYWJkNTEzNjVkYjg2OTA4NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+