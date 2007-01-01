Поступили массовые сообщения о минировании зданий в Калужской области

Анонимы сообщают о заложенных взрывных устройствах в школах, торговых центрах и больницах.

- Каждый сигнал отрабатывают оперативные службы, - заявили в правительстве региона. - Все здания эвакуируются и тщательно проверяются, после чего возвращаются к штатному режиму работы. Правоохранительные органы ищут источник ложных сообщений.

Ранее наши читатели рассказали, что в Калуге вывели на улицу всех людей их торгового центра на улице Кирова.