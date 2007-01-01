-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области женщина погибла в сгоревшем доме
Происшествия

В Калужской области женщина погибла в сгоревшем доме

Трагедия произошла утром в понедельник, 25 ноября, в деревне Ветьмица Куйбышевского района.
Дмитрий Ивьев
14:39 сегодня
0 230
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.

Причина пожара пока не установлена.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Андрей Ермишин

Надо было сетки противодронные мастерить, почти три года прошло! После драки кулаками не машут

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:26 сегодня
2 4002
Андрей Ермишин

Жду пока должность директора освободится

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
13:24 сегодня
4 3762
M

Шапша сам украинец судя по фамилии ))

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
13:23 сегодня
5 2606
mrTJohn

Свинья всегда грязь найдёт.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
13:13 сегодня
1 2178
mrTJohn

УФССП - это как Робин Гуд, только наоборот.

...
Обнинск
В Обнинске у должников арестовали шесть машин
13:11 сегодня
1 554
mrTJohn

Если всех сейчас оштрафуют, то следующий беспилотник точно заблудится и не прилетит. Бей же своих, чтобы чужие боялись.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:07 сегодня
2 4002
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Музыкальные истории
Знаменитости в изоляции. Есенин скучал, Пушкин сочинял
12:42 сегодня
1 29191
Артур Ш.

И ещё устранили бы запах воды, было бы вообще замечательно. (пахнет тиной, речкой, рыбой и т. д.) Есть ещё такая тема; на улице "Рабочая" г.Кондрово подрядчики делали тротуар поднимали колодцы, где меняли верхние плиты под люка, когда это всё делалось всё ссыпалось в колодцы и ни кто от туда не выгребал. А там в этих колодцах и краны стоят от домов, задвижки и пожарные гидранты и это всё засыпано.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Кондрово отключат воду
12:36 сегодня
1 638
grober

Водоканал уо дворе тоже похерил все. До руководства не достучался. Позвонил в зеленстрой, а там только пилят. Занавес.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге коммунальщики уничтожили молодые деревья, посаженные горожанами
12:32 сегодня
2 5130
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За это нужно привлекать за мошенничество.

...
О спорте и не только
А царь-то ненастоящий: почему калужские чемпионы далеко не калужские
12:20 сегодня
12 16312
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IndoRmgrbXI3cVp3cW5URmtvOG5RRmc9PSIsInZhbHVlIjoiMmF1SVVGRE02c3N5OU55aWp5SFJ6UkF3T0tRTTczSk5pZ0I1RTB1aVIzWUpUUkZrL0dMc2tiMGZQWnZQamNCQ01adDI2QWttYXpHR0RyTEZEU0xXN0lhYUxoMXBjSzRYMEdGaFVLbkRaL2ltbm53V0pnWTR4MVNtM2NFd2xiK0d0NC9FeFhlVjhtUTdhV2dEY2o3cnBVN0NweTNpa1ByNzJiSUEvS01Ra0E2TkdxWmhjUWNLdU9mc2h6VkVhZ1ZhYVEwTlhWUk53UGxqZ0NDSjE1bm81WTVwcitqSlJTYmFzcjlxMHBkdEtuTFY4WTQ1a1VQREtMVm5sWnJyVWdVTDAzUm5yK0JHRzl6NVNBWGtLNE5tQWMzdGZKdWo4QW1VR2JkZ2hSYkw1Y1ZaRC9iNXFjWC81ODRUOUtoemJlUmJ3NDdoQitEYnVidmpydHBWekNOeVJnWHp6ck0zK296MElFaDhkS0luYWJjTzVkcWFMMEVOeVlsKzRJbkVvTmJJVlp4TEtxVWRsa2RJcTIxTW1VYjBmR3FjdWx1bVB1SGJpb0hPTkpVVkVXS1lST2x3bzQzOGI3RkpVbG1vQ2ZBby95R1ZoeTZtVjlBTnVCUDdOODBxKzcyeFFJZmkzUDRMTEVFT00wRWxSR1ZleGpWanFlM3ZwMkFHeTV2Y3d2cGtCbGpLbENRT0h6bkRuNnhHejBwZ0x0b3YyM2tlbExOcko2SkpSeFBpb3NMbHZINS9lYm9mdHFuYVE4NzY0ZVJCSlB5YkdvTlhKRHRpbHBJaUQrOUVqelFWSGVkb0o0bUhSV2NXSUV1ZHltK3NaYmlzYjUzNXVjN3A0UzZDc0ZHZSIsIm1hYyI6ImRjOGY0NWM3ODljZjViYTJiMTQ5ZmE4MjU0MjQ1OGZiNzMxYWExZDZhZjEwOWU5MjZlYzE4NjA3ZGFkZmE1MWQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJGdUlBemJlU0JRczA1bURvbjVSemc9PSIsInZhbHVlIjoicDF2TE1NMTdUeUs5RFA4cG5ZQnB0WTdXdVFrb3ZlMXUzWmkyaG5waFBHTzZkRjdsYjA4TklzNXVCa1NlajMyVzhkb2dTZWVyRkNEcDBiekxIYTVvaWhyWmUrVE4wSW4wb3FvNEUvdEJjbllySHpPdGhsWWJOQWkrTlBONlA5aElOMmMzNndudHJ1dlBqbzIvMDI2RFArN2hwM2kxQm1lWCtydmRpNEVMTmRlSGZpVVdGTHJwRjQ1SElGdUlEK2hTOGJCT3VpbklDN1kyTERWTUp4bFV2cktaakVrREtIVUYrTXZ3Y0dyNk5ZcUhOckpPb2lDdTd2cUNncGRqOGxrNHdTRThrcXYwY29QWXlrN3d1b21JcGRJK01kYWJjNEFGb0M1QnpqWmRCQTRLR1ZzQTdBUWg3VW9heUZ1OGREVHA0dUNPdkNkNDRzWVhEeVdzMmxOYkoybUxmV0MrYjFERXFORjRMTVpJdjB2K054R01KMUFaSXFCYzhLTm9zWE8xK1NDMDY1Zk9ZeUZQSHNDQlBIWVkxNW5hZkFSVzZ3WnVHM1hiZWJvV09zbjNzYmthV0tEQ1p2Z0s1bkhYK0dzdiIsIm1hYyI6ImUzZWM2ZTlkNTdmZTZmMTIxNjI5YTdhNjY2NDJkZjBkMzYzODA5NjZlYTdhODIyNWRmYzUxZDViZDllYTI5YWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+